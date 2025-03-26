В Москве водитель авто с мигалкой решил откупиться от ДПС взяткой в 665 тысяч рублей

На западе Москвы правоохранители задержали водителя автомобиля Mercedes с поддельными спецсигналами. Он пытался дать крупную взятку сотруднику ДПС, сообщила пресс-служба столичного управления СК России.

Следователи завели уголовное дело за покушение на дачу взятки должностному лицу. Подозреваемый передвигался 24 марта по Новолучанской улице на микроавтобусе с мигалкой. Его остановили сотрудники ГАИ. При проверке документов выяснилось, что спецсигналы поддельные.

Мужчина попытался дать 665 тысяч рублей инспектору ДПС, чтобы тот не составлял протокол, однако полицейский пресек противозаконные действия, после чего водителя задержали.