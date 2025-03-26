В Москве водитель авто с мигалкой решил откупиться от ДПС взяткой в 665 тысяч рублей

В Москве задержали водителя автомобиля с поддельной мигалкой

Фото: Пресс-служба Следственного комитета

На западе Москвы правоохранители задержали водителя автомобиля Mercedes с поддельными спецсигналами. Он пытался дать крупную взятку сотруднику ДПС, сообщила пресс-служба столичного управления СК России.

Следователи завели уголовное дело за покушение на дачу взятки должностному лицу. Подозреваемый передвигался 24 марта по Новолучанской улице на микроавтобусе с мигалкой. Его остановили сотрудники ГАИ. При проверке документов выяснилось, что спецсигналы поддельные.

Мужчина попытался дать 665 тысяч рублей инспектору ДПС, чтобы тот не составлял протокол, однако полицейский пресек противозаконные действия, после чего водителя задержали.

Фото: Пресс-служба Следственного комитета

Ранее стало известно, что бывшего главу городского округа Серпухов арестовали по делу о взятках. Он будет находиться в следственном изоляторе до 24 мая.

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