«Самое время». Депутат предложила заключать браки в роддомах

Россиянам нужно разрешить заключать браки прямо в роддомах. Таким мнением с 360.ru поделилась первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«У нас же очень много детей, к сожалению, рождаются вне брака. <…> В общем мы предлагаем, чтобы в тех МФЦ, которые есть в роддомах, была возможность в том числе заключить брак, чтобы не только зарегистрировать ребенка, но и родители могли заключить брак», — сказала депутат.

Буцкая напомнила, что при появлении ребенка на свет вне брака мужчине необходимо дополнительно получить документ, подтверждающий отцовство.

«Он еще достаточно в таких темных красках сделан, очень удручающе на мужчин действует. Поэтому, когда рождается ребенок, мне кажется, самое время принять тот самый важный шаг, важное решение в жизни», — объяснила парламентарий.

Ранее Буцкая заявила, что все поступления на банковские карты за месяц должны учитываться как доход, с которого необходимо исчислять алименты. «Официальная зарплата», которую указывают алиментщики, зачастую служит лазейкой для ухода от выплат.