Депутат Буцкая призвала рассчитывать алименты, исходя из суммы поступлений

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила, что все поступления на банковские карты за месяц должны учитываться как доход, с которого необходимо исчислять алименты. Об этом сообщило ИА НСН .

Ранее председатель комиссии Госсовета по направлению «Семья», губернатор Новгородской области Андрей Никитин выступил с предложением ужесточить наказания для неплательщиков алиментов и автоматизировать процесс их взыскания.

Буцкая поддержала эту инициативу, отметив, что «официальная зарплата», указываемая алиментщиками, зачастую служит лазейкой для ухода от выплат.

«Мы начали разработку законопроекта, предусматривающего учет при назначении алиментов не только официальной заработной платы, но и других поступлений на карту за месяц», — сказала она.

Меры против неплательщиков алиментов должны быть жестче, но важно понимать, что главной проблемой в этой сфере является указание «официальной зарплаты» алиментщиком, добавила Буцкая.