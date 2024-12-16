Самая высокая зарплата мигранта в России достигла почти 400 тысяч рублей

Самая высокая зарплата среди высококвалифицированных мигрантов, которых планируется привлечь по квоте, составляет 380 тысяч рублей. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные Минтруда.

Всего по России квота на привлечение таких работников составляет почти 235 тысяч человек. Большинство их них — 27,1 тысячи — выделили Амурской области, где активно представлен китайский бизнес.

Самую высокую зарплату может получить председатель правления компании в Москве. За 275 тысяч предлагают работать менеджером в Удмуртии, за 250 — спортсменом-инструктором в Алтайском крае, на 230 тысяч в Москве открыты сразу три вакансии: мастера по производству брынзы, директора департамента и бланшировщика.

Ранее эксперт по строительству Евгений Шлеменков рассказал, что зарплаты в сфере строительства выросли из-за дефицита кадров.