Эксперт по строительству Шлеменков: резкий рост зарплат в строительстве связан с дефицитом кадров в этой сфере

Вице-президент общественной организации «Опора России», глава направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков в разговоре с сайтом «Аргументы и факты» объяснил рост зарплат в сфере строительства.

По словам собеседника, резкий рост зарплат в последнее время связан, прежде всего, с серьезным дефицитом кадров в сфере. Он объяснил, что даже трое неквалифицированных рабочих не смогут заменить одного высококлассного сварщика.

«И теперь старые кадры уходят, а новых нет. Квалифицированный труд, конечно, есть, но он не закрывает всю потребность», — добавил Шлеменков.

На дефицит кадров повлиял и отток мигрантов в другие сферы, например, в доставку. Там у мигрантов есть возможность заработать намного больше денег, пояснил эксперт.