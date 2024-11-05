Самая старая лошадь в России умерла на Сахалине в возрасте 50 лет

Лошадь по кличке Чайка умерла на Сахалине, ей было 50 лет, животное считалось самой старой лошадью в России. Об этом сообщила пресс-служба конноспортивного клуба «Золотой мустанг».

«Погибла самая старая лошадь России, всеми любимая красавица Чайка.<…> Чайка пришла в нашу жизнь в возрасте 33 лет, когда мы выкупили ее с бойни, и за эти 17 лет она смогла превратить каждый момент в волшебство», — отметили представители клуба.

Чайка умерла 28 октября. Незадолго до этого в клубе отметили ее 50-летие.

В сентябре конный пробег «Кубок Дружбы народов Кавказа» привел к массовой гибели лошадей. По неподтвержденным данным, почти половина всадников сошла с дистанции.

Некоторым спортсменам пришлось это сделать из-за гибели лошадей.