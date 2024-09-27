27 сентября 2024 01:34 Лошади погибли на забеге в горах Кавказа. Кто ответит за смерть скакунов Глава конного комплекса Погонин: наездник несет ответственность за гибель лошади 0 0 0 Фото: Pixabay Эксклюзив

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Начавшийся в селе Верхний Баксан в Кабардино-Балкарии конный пробег «Кубок Дружбы народов Кавказа» привел к массовой гибели лошадей. Некоторые животные не выдерживали дистанцию в 230 километров и падали от усталости. Соревнования призвали остановить, чтобы избежать еще больших потерь. В дело уже вмешалась прокуратура. Видео и фотографии павших лошадей оказались в распоряжении 360.ru. Собрали все, что известно об этой истории.

Смертельный маршрут по горам Кавказа

Во вторник, 24 сентября, для участия в пробеге «Кубок Дружбы народов Кавказа» в село Верхний Баксан прибыли порядка 200 участников. Как сообщила пресс-служба Эльбрусского района Кабардино-Балкарии, всадникам дали шесть дней для перехода горной местности, чтобы добраться до станицы Сторожевой в Карачаево-Черкесии.

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По условиям испытаний, расстояние между наездниками не должно превышать трех часов. Все отставшие выбывали из гонки. Между победителями организаторы пообещали разделить приз в два миллиона рублей.

Пробег разбили на шесть маршрутов, чтобы лошади и участники могли отдохнуть. Стартовали конники из села Верхний Баксан, а конечной точкой первого дня маршрута стало урочище Джилы-Су в Зольском районе республики.

Во второй день спортсменам предстояло добраться до аула Учкулан в Карачаевском районе. В четверг, 26 сентября, участники соревнований должны были дойти до аула Верхняя Теберда.

Судя по появившимся в распоряжении 360.ru видео и фото, добрались туда не все. Лошади не выдерживали маршрута и падали от усталости или просто умирали.

Фото: Телеканал «360»

По неподтвержденным данным, почти половина всадников сошла с дистанции. Части спортсменов пришлось это сделать из-за гибели животных. Некоторые лошади не смогли преодолеть быстрые течения горных рек.

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В общем чате организаторы попросили участников не публиковать фотографии и видео, чтобы не привлекать особого внимания к возникшей проблеме.

Фото: Соцсети

В профильных сообществах в социальных сетях призвали федеральное Министерство спорта остановить соревнования, чтобы не допустить еще большей гибели животных. В комментариях пользователи заявили, что точно известно, что одного из парнокопытных не стало из-за возникших колик.

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Участник дискуссии, который назвал себя сопровождающим спортсменов, уточнил, что пока погибли только три лошади. Вероятной причиной он назвал климат на маршруте. Соревнования проходят достаточно высоко, поэтому воздух там разряжен.

Кроме того, он опроверг появившиеся сообщения, что на маршрутах нет пунктов ветеринарного контроля.

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По его словам, на каждой финишной точке лошадей осматривали ветеринары и принимали решения о сходе с дистанции. Там же снимали с маршрута опоздавших всадников.

Журналисты Кабардино-Балкарской Республики со ссылкой на региональное Управление ветеринарии заявили, что фактов падежа лошадей в Баксанском и Зольском районах не зафиксировали. Проверку информации о гибели лошадей во время забега начала прокуратура Кабардино-Балкарии. В пресс-службе ведомства сообщили, что получили данные о гибели не менее 20 лошадей во время открытого конного пробега «Кубок Дружбы народов Кавказа». По итогам работы сотрудники прокуратуры пообещали дать оценку исполнения законодательства при организации и проведении мероприятия.

Неправильное обращение с лошадьми

Негуманное отношение к лошадям существует не только в республиках Кавказа, но и в других регионах России. Обычно это связано с нехваткой опыта и недостаточной работой по правильному обращению с животными. Об этом 360.ru заявил руководитель Конно-туристического комплекса «Верхом по Мещере» Евгений Погонин.

Он подчеркнул, что много ездил по республикам Северного Кавказа и часто встречал там жителей, которые действительно любят лошадей. Но в основном люди не знают, как правильно обращаться с этими животными.

С одной стороны, эти соревнования — это такая популяризация конного спорта, когда люди начинают интересоваться и заниматься лошадьми. Но для некоторых людей это просто понты, когда им все равно разбить ли мотоцикл, машину или угробить лошадь. Не у всех есть понимание, насколько это благородное животное. Евгений Погонин Руководитель Конно-туристического комплекса «Верхом по Мещере»

Руководитель комплекса отметил, что в культуре Северной Осетии лошадь считается другом и сподвижником человека, поэтому в республике к ним очень уважительно относятся. «Если у осетина состарилась лошадь, он ее не зарежет на мясо, а отпустит в вольный табун пастись» — пояснил собеседник 360.ru. Погонин добавил, что в других регионах к лошадям такое же отношение, как коровам или баранам, которых выращивают для будущего забоя. «Сейчас много разводят коров и свиней, а лошадей все меньше. Поэтому стоит привлекать внимание не к тем, кто допустил гибель животных, а акцентировать внимание на гуманном отношении к лошадям. Наказание виновников ничего не изменит», — выразил он уверенность.

По словам эксперта, высота и сложность маршрута в гибели лошадей роли не играли. Тут важнее умение наездника слышать и чувствовать животное.

Когда проводишь много времени с лошадьми, то понимаешь, когда ей некомфортно, какой у нее предел нагрузок. У современного человека дефицит общения с животными, отсюда и непонимание лошадей. Евгений Погонин Руководитель Конно-туристического комплекса «Верхом по Мещере»

Он отметил, что именно эта ситуация самая страшная, когда всадник не понимает, насколько лошадь устала. У скакунов есть принцип бежать до последних сил, поэтому спортсменам, которые участвуют в соревнованиях, важно уметь останавливаться или даже сниматься с маршрута. Если гордость не позволяет сделать это самому, то всегда можно переложить вину на сотрудников ветеринарного контроля.