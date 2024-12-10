Херсонская область начала подготовку к модернизации коммунальной инфраструктуры

Проблема изношенных коммунальных сетей в Херсонской области достигла критической точки. Регион войдет в программу софинансирования модернизации инфраструктуры, заявил председатель правительства Херсонщины Андрей Алексеенко.

По его словам, более 90% коммунальных сетей нуждаются в полной замене.

«Без качественного водоснабжения нормальной жизни быть просто не может», — отметил Алексеенко.

Участники заседания областного штаба с участием Минстроя России обсудили готовность Херсонщины к отопительному сезону. Ключевую роль в обеспечении стабильности в этом вопросе играют регионы-шефы — они направят в Херсонскую область свои аварийные бригады.

Ключевым проектом станет реконструкция очистных сооружений в Геническе и строительство магистрального коллектора.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее сообщил о планах вывести местное зерно на международный рынок.