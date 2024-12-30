Сальдо объявил о завершении интеграции Херсонской области в Россию

Херсонская область по итогам 2024 года завершила все интеграционные процессы в состав России. Такое заявление в комментарии РИА «Новости» сделал губернатор региона Владимир Сальдо.

Он пояснил, что в уходящем году в Херсонской области провели масштабный ремонт дорог, социальной и коммунальной инфраструктуры, а также добились развития экономического и культурного сектора.

«Область сделала большой шаг в направлении общероссийского уровня развития, полностью интегрировалась в Россию, и это я считаю самым главным достижением», — заявил Сальдо.

Правительство России объявило о выделении 8,8 миллиарда рублей дотаций на социально значимые расходы для Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Средства пойдут на поддержку работы государственных и муниципальных предприятий, зарплаты бюджетников, а также оплаты работы по ремонту автодорог.