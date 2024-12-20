Правительство направит дополнительные средства на поддержку новых регионов России

В Донецкую и Луганскую народные республики, а также в Запорожскую и Херсонскую области направят более 8,8 миллиарда рублей на социально значимые расходы. Об этом заявили в правительстве России .

«Средства пойдут на обеспечение первоочередных и социально значимых расходных обязательств регионов, в том числе на поддержку государственных и муниципальных предприятий, оплату труда работников бюджетной сферы и выполненных работ по ремонту автомобильных дорог», — уточнили в кабмине.

Данный вопрос рассматривался в рамках заседания 18 декабря. Финансирование в российские регионы будет направлено в форме дотаций.

Президент России Владимир Путин в рамках совместной прямой линии и большой пресс-конференции в Гостином Дворе накануне заявил, что страна имеет достаточно ресурсов и сил для восстановления всех своих исторических территорий.