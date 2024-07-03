Сальдо назвал три страны, куда идут поставки продукции из Херсонской области

Сальдо заявил о поставках продукции из Херсонской области в КНР, Индию и Турцию

Выращенные в Херсонской области зерно и технические культуры поставляют за границу. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

Уборочная кампания в этом году в Херсонской области началась в первой декаде июня. По последним данным, аграрии убрали порядка 10% от общей площади посевов, а намолочено уже более 150 тысяч тонн.

Говоря о поставках за границу, Сальдо уточнил, что главным образом поставки идут в три страны.

«Экспортеры, закупающие зерно и технические культуры у производителей Херсонской области, в основном отправляют продукцию в Китай, Турцию и Индию», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, ожидаемый валовой сбор в этом году составляет около 1,2 миллиона тонн.

В феврале этого года замглавы Минсельхоза России Андрей Разин отмечал рост урожайности зерновых культур в новых регионах страны. По его данным, показатели за 2023-й выросли в среднем на 27% по сравнению с 2022 годом.