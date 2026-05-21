Сайт URA.RU рассказал о праздниках, которые отмечаются 22 мая

В пятницу, 22 мая, отмечается несколько праздников. Среди них — день перенесения мощей святителя Николая Чудотворца, известный в народе как Никола Вешний. Также в этот день отмечается Международный день биологического разнообразия, День рождения тюбика для зубной пасты и другие, написало URA.RU .

День бассейновой индустрии

Этот неофициальный праздник был учрежден по инициативе одного из производителей композитных бассейнов. Он призван привлечь внимание к бассейновой индустрии — молодой, но динамично развивающейся отрасли российской экономики.

Дата 22 мая выбрана не случайно — в это время начинается подготовка к летнему сезону, и многие задумываются о строительстве бассейнов.

День основания Третьяковской галереи

В 1856 году была основана Третьяковская галерея. Ее создание связано с именем мецената и промышленника Павла Михайловича Третьякова, который в тот период приобрел два произведения искусства, ставшие первыми экспонатами будущей знаменитой коллекции русского искусства.

Международный день биологического разнообразия

Праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году на основе рекомендаций Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии. Его цель — привлечь внимание общественности к проблеме исчезновения многих представителей флоры и фауны.

По данным экспертов, один миллион видов флоры и фауны находятся под угрозой исчезновения, во многом из-за деятельности человека.