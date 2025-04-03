Сайт «7Дней»: 3 апреля не рекомендуется выходить на улицу после захода солнца

Всемирный день вечеринки и День рождения мобильного телефона отмечают именно сегодня. Так, 52 года назад, в 1973 году, Мартин Купер совершил первый звонок с этого устройства.

В православии празднуют День памяти преподобного Серафима Вырицкого. Старцу молятся об обретении здоровья, укреплении веры и познании воли Бога. Еще один праздник — День памяти преподобного Иакова Катанского. Преподобный провел жизнь в молитве и аскезе. У него просят укрепить веру и дух.

Сегодня не стоит выходить на улицу после захода солнца, смотреть на небо, ругаться с близкими, стирать постельное белье и пускать кошку на кровать. Зато полезно устроить генеральную уборку или собрать родных за большим столом. Сны в эту ночь могут предсказать будущее.