Сайт 110km.ru: велоприцепы для перевозки детей считаются наиболее универсальными для дальних поездок

Многие российские семьи все чаще выбирают велосипед как средство передвижения. При этом вопрос безопасной перевозки детей становится особенно актуальным. Существует несколько систем для перевозки детей, каждая из которых имеет свои особенности, написал сайт 110km.ru .

На рынке представлены три основных типа систем: детские велокресла, прицепы и трейлер-байки (полу-велосипеды).

Велоприцепы считаются наиболее универсальными для дальних поездок. В них помещаются сразу два ребенка, а также можно взять с собой багаж или игрушки. Дети могут спокойно играть или даже спать, а низкая посадка снижает риск травм при аварии. Однако ширина конструкции затрудняет движение по узким дорожкам, а хранение и стоимость часто становятся препятствием для покупки.

Детские велокресла — выбор для коротких городских маршрутов. Они быстро устанавливаются, легко переставляются между велосипедами и стоят дешевле прицепов. Ребенок находится ближе к родителю, что удобно для контроля. Но кресло подходит только для детей, которые уже уверенно сидят, а длительные поездки могут быть утомительными из-за фиксированной позы.

Трейлер-байки позволяют ребенку крутить педали вместе со взрослым, но не управлять рулем. Это надежный вариант для длительных маршрутов и поездок в детский сад или школу. Ребенок может крутить педали, не заботясь о балансе, а жесткая сцепка обеспечивает устойчивость. Минусы — громоздкость, сложность транспортировки и невозможность быстро перейти к самостоятельной езде.