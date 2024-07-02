Садовод Зарубина посоветовала использовать костную муку как удобрение для цветов

Садовод и блогер Лариса Зарубина посоветовала любителям дачных работ приобрести костную муку. Она является отличным удобрением для растений, отметила эксперт в беседе с Life .

По ее словам, продукт переработки богат фосфором и другими полезными веществами. Особенно заметен эффект от применения на цветах: лепестки становятся крупными, их оттенки — насыщенными.

Зарубина пояснила, что удобрение необходимо использовать раз в год. При подготовке грядок нужно разбросать муку по поверхности и перекопать землю.