Садовод Зарубина посоветовала использовать костную муку как удобрение для цветов
Садовод и блогер Лариса Зарубина посоветовала любителям дачных работ приобрести костную муку. Она является отличным удобрением для растений, отметила эксперт в беседе с Life.
По ее словам, продукт переработки богат фосфором и другими полезными веществами. Особенно заметен эффект от применения на цветах: лепестки становятся крупными, их оттенки — насыщенными.
Зарубина пояснила, что удобрение необходимо использовать раз в год. При подготовке грядок нужно разбросать муку по поверхности и перекопать землю.
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