Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова поделилась советами, как вырастить огурцы без горечи. Главная причина появления горечи в огурцах — стресс из-за температурных перепадов, объяснила она «Москве 24» .

По словам Вороновой, огурцы родом из Индии, где климат ровный. Из-за перепадов температур огурцы вырабатывают вещество кукурбитацин, которое придает им горький вкус. Чтобы минимизировать влияние стресса на овощи, их лучше выращивать в теплице или закрывать пленкой на ночь при похолодании.

Если нет возможности постоянно закрывать и открывать пленку, раз в две недели следует обрабатывать огурцы органическим иммуностимулятором, рекомендует эксперт. Это поможет растениям легче переносить смену погоды.

Режим полива сам по себе не влияет на выработку кукурбитацина, но если вещество уже образовалось, обилие воды снижает его концентрацию в овоще. Поэтому важно следить, чтобы почва на грядке с огурцами всегда была влажной, отметила Воронова.

Кроме того, эксперт советует привлекать насекомых-опылителей, чтобы избежать появления горечи из-за неполного опыления. В этом может помочь морковь, которая сильно пахнет во время цветения. Ее стоит посадить рядом с огуречной грядкой.

Воронова также советует присмотреться к гибридным сортам огурцов, которые не горчат. На упаковке с семенами обычно указано «без горечи».