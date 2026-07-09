Садовод Воронова отметила, огурцы очень чувствительны к погодным изменениям

Горечь может испортить не только вкус одного плода, но и все блюдо целиком, при этом внешне «горький» огурец ничем не отличается от аппетитного — он такой же зеленый, гладкий и свежий. Главная причина появления горького привкуса кроется в погодных стрессах. Как отмечает в беседе с MIR24.TV эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова, огурцы очень чувствительны к таким изменениям, ведь их родина — Индия с ее стабильным климатом.