Садовод Тупицына предупредила, что слизни являются переносчиками паразитов, вызывающих ангиостронгилез

Слизни представляют собой одну из самых коварных и прожорливых угроз для любого огорода. Эксперт по уходу за растениями образовательного проекта «Школа Сада» Валентина Тупицына рассказала, как распознать этого вредителя и почему борьбу с ним нельзя откладывать. Об этом сообщил сайт atas.info .

Слизень — это брюхоногий моллюск без раковины, длина которого может достигать 10 сантиметров. Главная опасность заключается в его невероятном аппетите: за сутки одна особь способна съесть количество пищи, превышающее ее собственный вес в несколько десятков раз. В первую очередь под удар попадают салаты, капуста, земляника, хосты, рассада кабачков и георгины. При высокой численности колонии вредители объедают практически любые молодые растения, включая всходы моркови, свеклы, фасоли, молодые побеги и даже клубни картофеля. Больше всего слизней привлекают сочные ткани растений, особенно в прохладную и влажную погоду. О присутствии врага сигнализируют характерные дырочки на листьях с рваными краями и серебристые дорожки подсохшей слизи.

Помимо прямого уничтожения урожая, эти моллюски несут скрытую угрозу здоровью человека. Они являются переносчиками паразитов, вызывающих ангиостронгилез — тяжелое заболевание головного и спинного мозга. Инфекция передается через зараженных моллюсков или их слизь. Именно поэтому эксперт категорически не рекомендует брать вредителей голыми руками, а все овощи и ягоды с грядки необходимо тщательно мыть перед употреблением.