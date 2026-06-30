Садовод Туманов призвал не проводить обрезку лишних побегов и пасынкование томатов сразу после дождя

После дождя сад и огород требуют особого внимания, и от правильных действий садовода зависит здоровье растений. Как только почва немного подсохнет, необходимо взрыхлить верхний слой, чтобы предотвратить его затвердевание и уменьшить испарение драгоценной влаги. В это же время, пока земля еще влажная, но не раскисшая, идеальный момент для подкормки, так как осадки вымывают питательные вещества, и растения нуждаются в их восполнении. А вот прополку лучше отложить до тех пор, пока грунт не подсохнет и не перестанет мазаться, чтобы не нарушать его структуру.

Вместе с тем существует ряд действий, которые после дождя категорически противопоказаны. Нельзя проводить обрезку лишних побегов и пасынкование томатов, поскольку на влажных растениях свежие срезы становятся открытыми воротами для бактерий и грибковых спор. Не оставляйте плоды (томаты, кабачки, тыквы, клубнику) лежать на мокрой земле, так как они начнут быстро гнить; чтобы этого избежать, под них стоит подложить дощечки или солому.

Крайне важно не закрывать теплицу после дождя: повышенная влажность внутри при отсутствии вентиляции за считанные часы создаст идеальные условия для развития болезней. Наконец, при продолжительной сырой погоде следует временно отгрести влажную мульчу от стеблей растений на 5–10 см, чтобы избежать их подгнивания у основания.