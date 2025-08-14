Садовод Туманов предостерег от использования соли при борьбе с испанскими слизнями
Председатель организации «Садоводы России» Андрей Туманов рассказал aif.ru, как избавиться от испанских слизней, заполонивших Подмосковье.
Эксперт предостерег от использования соли и других содержащих натрий веществ. По его мнению, засаливание почвы может иметь необратимые последствия — на грядках перестанет что-либо расти.
«Натрий — самое опасное вещество для почвы, это яд для растений», — отметил специалист.
Садовод предложил бороться со слизнями, очищая участок от мусора и зарослей, собирая вредителей в ведро и используя перчатки при контакте с ними.
