Садовод Туманов предостерег от использования соли при борьбе с испанскими слизнями

Председатель организации «Садоводы России» Андрей Туманов рассказал aif.ru , как избавиться от испанских слизней, заполонивших Подмосковье.

Эксперт предостерег от использования соли и других содержащих натрий веществ. По его мнению, засаливание почвы может иметь необратимые последствия — на грядках перестанет что-либо расти.

«Натрий — самое опасное вещество для почвы, это яд для растений», — отметил специалист.

Садовод предложил бороться со слизнями, очищая участок от мусора и зарослей, собирая вредителей в ведро и используя перчатки при контакте с ними.