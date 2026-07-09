Садовод Туманов назвал выкапывание траншей эффективным способом борьбы с плесенью на участке

При повышенной влажности почвы на участке может появиться плесень. Она не только портит внешний вид сада, но и способна уничтожить значительную часть урожая. Председатель Общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов рассказал Ura.ru , как бороться с грибком.

По его словам, необходим комплексный подход. Первым этапом должно стать определение кислотности почвы, так как грибы предпочитают кислую среду.

Специалист отметил, что важно принять меры по осушению участка. Эффективным способом является отведение воды и выкапывание траншей для сбора лишней влаги. Также важно регулярно рыхлить почву для ее скорейшего просыхания.

Увеличение освещенности и проветриваемости тоже поможет в борьбе с плесенью. Вырубка части деревьев, затеняющих огород, и избавление от плотных зарослей кустарников ускорят испарение лишней влаги.