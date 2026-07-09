Садовод Самойлова развеяла миф о пользе обработки золой растений для борьбы с тлей

Садовод с 30-летним стажем, автор книги «Не просто огород» и популярный блогер Светлана Самойлова развеяла миф о пользе обработки золой растений для борьбы с тлей. Об этом сообщило Ura.ru .

По словам эксперта, зола — это прежде всего удобрение, и она не оказывает губительного действия на вредителей.

«Кроме того, тля — мастер конспирации. Она обживает внутренние стороны листьев, прячется в бутонах и на верхушках молодых побегов», — добавила специалист.

Она также предупредила, что обработка золой, особенно при посыпке растения сухими веществами, при малейшем ветре и осадках становится бессмысленной.