Садовод Самойлова подчеркнула, что подкормку крыжовника и смородины прекращают за 2 недели до сбора урожая

В июле наступает время созревания ягод смородины и крыжовника. Правильный уход за кустами в этот период не только влияет на вкус текущего урожая, но и на обилие ягод в следующем сезоне. Садовод с 30-летним опытом Светлана Самойлова поделилась рекомендациями по подкормке растений с URA.RU .

Садовод подчеркнула, что подкормки прекращают за 2 недели до сбора урожая, а в случае сильной жары — за неделю. Это помогает избежать растрескивания ягод и улучшает их транспортировку.

Для подкормки в июле Самойлова рекомендует использовать гумат калия (2 столовые ложки на 8 литров воды) или комплексное минеральное удобрение с пометкой «лето» или «осень» в той же дозировке. Если ягоды не спешат созревать из-за затяжных дождей, можно объединить обе подкормки.

После сбора урожая смородину и крыжовник подкармливают золой или суперфосфатом. Для этого можно использовать специальное удобрение для плодово-ягодных культур или комплексное минеральное удобрение с пометкой «осень». Раствор готовят из расчета стакан гранул на литр воды, затем берут 2 столовые ложки раствора на 8–10 литров воды. Расход — до 2 леек на взрослый куст, для молодых кустарников достаточно пол-лейки или лейки.

Также важно удалить из-под кустов всю падалицу — опавшие ягоды, листья и ветки, чтобы предотвратить размножение грибковых болезней.