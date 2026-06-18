Садовод Самойлова объяснила, что неправильная дозировка борной кислоты может сжечь растения

Борная кислота — популярное средство среди огородников, мнения о котором разнятся. Садовод Светлана Самойлова рассказала Ura.ru , в каких случаях вещество полезно для томатов, а когда может оказаться бесполезной или даже вредной.

По словам эксперта, борная кислота помогает томатам, когда жара мешает нормальному опылению. В таких условиях пыльца становится стерильной, и завязи не образуются. В прохладное и комфортное лето борная кислота может не дать заметного эффекта.

Самойлова предупредила, что неправильная дозировка может сжечь растения и оставить без урожая. Реальная дозировка — 1–1,5 грамма борной кислоты на 10 литров воды.