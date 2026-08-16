Садовод рассказал, зачем обрезать кустарники

Обрезать кустарники в августе рановато — стоит подождать до осени. Но так или иначе сделать это нужно, главным образом ради омоложения растений, рассказал 360.ru председатель организации «Садоводы России» Андрей Туманов.

«Любая ветка стареет. И в кусте у стареющей ветки, как правило, снижается ежегодный прирост, она практически перестает плодоносить. Естественно, такие ветки надо срезать», — пояснил он.

Садовод добавил, что некоторые кусты загущаются и нуждаются в прореживании, а другие плохо обрастают — такие нужно прищипывать.

Почему не стоит обрезать кустарники летом, какой момент для этого самый подходящий и чем заняться в саду и огороде в августе — в материале 360.ru.