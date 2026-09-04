Садовод рассказал, как при помощи йода можно определить спелость яблока перед сбором урожая

Садовод Сидельников: определить зрелось яблока для сбора можно по цвету косточки

Определить зрелость яблока перед осенним сбором можно несколькими способами. Профессиональными секретами с 360.ru поделился садовод, член Российского ботанического общества Александр Сидельников.

Визуально зрелость плода можно определить на срезе по косточкам. Сигналом для начала сбора служит ранняя стадия окрашивания косточек.

«Если они белые, то еще рано, если они уже полностью окрасились, коричневые, то уже поздновато. А если они только начинают коричневатую окраску брать, то самый лучший момент для съема наступил», — рассказал Сидельников.

Есть еще один научный метод. Нужно растворить каплю йода в воде и опустить в нее свежий срез. Если он посинел полностью, значит, крахмал уже распался в сахара и плод «перевисел» на ветке.

«Идеальный случай, если центральная часть окрасилась в такой синеватый цвет, а где-то пять-семь миллиметров от кожуры осталась белая», — отметил садовод.

Сидельников опроверг мнение, что нужно ждать, пока «яблоко само упадет в руку». Он подчеркнул, что современные сорта специально выводят так, чтобы они прочно держались на дереве. У них пробковый слой между плодоножкой и плодовой веточкой не образуется.

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