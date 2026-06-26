Садовод Рассадина предложила сажать под плодовыми деревьями барвинок
Садовод Екатерина Рассадина поделилась советами, какие растения помогут предотвратить появление сорняков на грядках, передала «Вечерняя Москва».
Эксперт рекомендовала использовать растения, которые быстро закрывают землю. Например, под плодовыми деревьями можно посадить барвинок. Он образует плотный зеленый ковер и сдерживает мокрицу, одуванчики и другие мелкие сорняки.
Вдоль дорожек хорошо себя показывает живучка ползучая. Она быстро разрастается, красиво цветет весной и не дает сорнякам шанса. Оставлять голую землю между кустами и многолетниками не стоит, так как ее сразу займут лебеда, пырей или осот, добавил NewsNN.