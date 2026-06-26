Садовод Рассадина предложила сажать под плодовыми деревьями барвинок

Эксперт рекомендовала использовать растения, которые быстро закрывают землю. Например, под плодовыми деревьями можно посадить барвинок. Он образует плотный зеленый ковер и сдерживает мокрицу, одуванчики и другие мелкие сорняки.

Вдоль дорожек хорошо себя показывает живучка ползучая. Она быстро разрастается, красиво цветет весной и не дает сорнякам шанса. Оставлять голую землю между кустами и многолетниками не стоит, так как ее сразу займут лебеда, пырей или осот, добавил NewsNN.