Садовод назвал две главные ошибки в уходе за помидорами и огурцами

Бездумная подкормка может сильно навредить урожаю помидоров и огурцов, предупредил в беседе с 360.ru председатель организации «Садоводы России» Андрей Туманов. Важно, чтобы растение получало именно те вещества, в которых нуждается, причем в меру.

«Не надо подкармливать растение просто ради того, чтобы подкармливать. Это как лечиться потому, что это хорошо и вам кто-то посоветовал. Обычно растение подкармливают, когда видят, что им чего-то не хватает, есть признаки голодания по тому или иному элементу», — пояснил он.

Туманов также предостерег огородников от погони за рекордным урожаем. Он отметил, что это, как правило, заканчивается плачевно. Не стоит стремиться к тому, чтобы овощи созревали быстрее, — лучше сосредоточиться на правильном уходе за ними.

О том, какие удобрения лучше использовать начинающим садоводам, почему не стоит бояться «химии», по какой причине огурцы могут горчить и не опасно ли их есть в этом случае, садовод подробно рассказал в материале 360.ru.