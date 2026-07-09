Садовод Лопатин отметил, что огурцы следует поливать теплой водой температурой не ниже 18–22 градусов

Для успешного выращивания огурцов важно правильно их поливать. Садовод Илья Лопатин с 40-летним стажем поделился основными принципами полива и дал рекомендации по использованию лунного календаря. Об этом написало URA.RU .

По словам садовода, огурцы следует поливать теплой водой температурой не ниже 18–22 градусов. Холодная вода может вызвать у растений стресс, привести к загниванию корней и опаданию завязей. Лучше набирать воду в бочки и давать ей прогреться на солнце.

«Огурцы нельзя поливать холодной водой, она должна быть близка к температуре окружающей среды, иначе растение может заболеть из-за стресса», — говорит Илья Лопатин.

Оптимальное время для полива — рано утром до 9:00 или вечером после 18:00. Днем капли воды на листьях могут работать как линзы, оставляя ожоги. В теплице дневной полив создает парниковый эффект.

В обычную погоду огурцы следует поливать каждые два-три дня, а в сильную жару — ежедневно, иногда и дважды в день. При этом всегда нужно проверять состояние грунта: если на глубине 2–3 сантиметра земля еще влажная, полив можно отложить.

До начала цветения можно аккуратно опрыскивать листья, так как огурцы любят влажный воздух. Но как только появились завязи, поливать следует строго под корень. Влага на листьях в период плодоношения повышает риск грибковых болезней, например, мучнистой росы. Идеальным вариантом считается капельный полив, который доставляет воду прямо к корням, не смачивая листья.