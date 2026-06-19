Садовничий стал членом совета директоров «Роснефти»

Ректор МГУ Виктор Садовничий вошел в состав совета директоров «Роснефти», который акционеры компании избрали на годовом собрании. Об этом сообщил ТАСС .

Садовничий сменил на этом месте ректора РГУ нефти и газа (НИУ) имени Губкина Виктора Мартынова.

Всего в состав совета директоров вошли 11 человек. В их числе — вице-президент России Александр Новак, управляющий директор индийской Valpro Коттис Сатиш, председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, независимый директор Александр Некипелов и другие.

Ведущими акционерами «Роснефти» остаются государственный «Роснефтегаз» (ему принадлежит доля в 40,4%), катарская компания QH Oil Investments, ВР Russian Investments Limited и ООО «РН-Нефть капиталинвест».

Ранее стало известно, что стоимость нефти рухнула на 16% после заключения перемирия между Ираном и США.