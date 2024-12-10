S7 начала проверку из-за сообщений о смотревшем «Формулу-1» пилоте

Российская авиакомпания S7 начала проводить проверку в связи с информацией о пилоте, который смотрел гонки прямо во время посадки самолета. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

«Действительно, в настоящий момент мы проводим проверку на основании появившейся в СМИ информации», — отметили в компании.

В пресс-служба также добавили, что во время наиболее ответственных этапов полета запрещаются любые ненужные действия или разговоры в кабине. По ее данным, один из пилотов имеет право отвлечься от управления самолетом, если борт достиг определенной высоты.

«По достижению высоты 3000 метров и выше один из пилотов продолжает управление самолетом, другой имеет право отвлечься на прием пищи, перерыв, посещение уборной и так далее», — объяснили в S7.

Ранее в прессе появилась фотография из кабины самолета, летевшего 2 декабря из Южно-Сахалинска в Новосибирск. Telegram-канал Baza сообщил, что пилот во время посадки смотрел гонки чемпионата «Формулы-1».