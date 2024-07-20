«С такими друзьями и врагов не надо». Дирекцию музея «Курская битва» призвали уволиться

Размещение на сайте музея-диорамы «Курская битва» статьи немецкого полковника, который пишет о наших советских воинах как об алкоголиках, ссылаясь при этом на двух американских историков, — настоящий позор. Такую оценку случившемуся дал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Я правильно понимаю, что пока мы боремся с переписыванием нашей героической истории, не кто-то, а целый профильный музей, который занимается историческим просвещением, эту историю с помощью лживых статей и переписывает?» — возмутился он.

Хинштейн напомнил, что координирует проект «Единой России» «Историческая память», и заявил, что потребует провести внутреннюю проверку и наказать виновных в «позорном инциденте».

По его мнению, также следовало бы провести аудит сотрудников музея на предмет их профпригодности. Депутат указал на то, что эти люди должны заниматься просветительской деятельностью, а по итоге выходит, что демонстрируют такие вещи.

Отдельно Хинштейн подчеркнул, что руководители музея обязательно должны извиниться перед участниками Курской битвы и их родственниками.

«А потом заняться поиском новой работы, потому что с такими друзьями и врагов не надо!» — заключил парламентарий.

Накануне извинений от музея-диорамы в Белгородской области потребовала глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.