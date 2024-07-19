Сегодня 17:07 Глупость или диверсия? Как в Белгороде переврали победу под Прохоровкой Писатель Беседин: назначивших директора музея «Курская битва» нужно наказать 0 0 0 Фото: Пресс-служба Минобороны Эксклюзив

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12 июля была 81-я годовщина танкового сражения под Прохоровкой. Это одна их ключевых и масштабнейших битв Великой Отечественной войны, в котором Красная армия явила и свой непобедимый дух, и искусные знания. Ясно, что победа русских воинов под Прохоровкой до сих пор будоражит умы не только в Германии, но и на всем Западе. И в рамках переписи истории делается все, чтобы попытаться отнять или как минимум опорочить триумф Красной армии.

К примеру, пять лет назад немецкая газета Die Welt опубликовала заметку, в которой «убедительно» и последовательно доказывалось, что русские не одержали победу под Прохоровкой, а, наоборот, проиграли.

Редактор отдела истории приводил какие-то совсем дикие цифры советских потерь, трактуя их, конечно же, в пользу нацистской Германии. Вот только столь вольные трактовки расходились не только с ходом истории, правилами военного дела, но и с логикой в принципе.

Забавно, что в Die Welt раздухарились настолько, что даже потребовали снести памятник, установленный в честь 60-летия победы Красной армии над нацистами под Прохоровкой. От такой наглости, конечно, хочется послать немецких историков и редакторов подальше, но, чуть придя в себя, и пожалеть их тоже. Бедолаги до сих пор не поняли, что Россия — это не Прибалтика и не Восточная Европа, где уничтожаются памятники воинской славы. Или?..

Фото: РИА «Новости»

Ведь то Германия, то Запад переписывают историю — чего уж скрывать, в их интересах рассказывать о том, что под Прохоровкой все было совсем не так. Но когда нечто подобное делают в самой России и не где-нибудь, а в музее-диораме «Курская битва» в Белгороде, то тут, простите, оторопь берет. И рука тянется к вилам.

Да-да, вы, друзья, не ослышались. На сайте этого музея-диорамы размещена совершенно эпическая статья военного историка, полковника Бундесвера в отставке Карла-Хайнца Фризера «Миф о Прохоровке», в которой он доказывает, что русским помогли победить главным образом психотропные препараты, а конкретно — водка. Ну и вообще, немцы были ловкие и грамотные, а русские — глупые и борзые. «Завалили мясом!» «Залили водкой!»

В приличные времена за такое не просто журили, а наказывали самым суровым образом. Но то было в приличные времена, когда историю страны чтили не только на «отчетных мероприятиях под запись», но и в реальности, ибо помнили, какой ценой была достигнута та Великая Победа. А что сейчас? Как там у классика Некрасова: «Бывали хуже времена, но не было подлее!»

Фото: РИА «Новости»

И директор музея — некая Елена Чефонова — не только не признала своей вины, но и понесла совершенно феерический бред в свое оправдание. О том, что статья была размещена на старом сайте музея-диорамы, и — внимание! — в музее «еще раз проработают вопрос целесообразности публикации данных материалов и проверят их на совместимость размещения в публичном пространстве». Так и хочется возопить: «Сталина на вас нет!».

Невольно задаешься новым «проклятым российским вопросом»: «Что это глупость или диверсия? Или и то, и другое?»

Знаете, судить по внешности — дело неблагодарное, но фотография Елены Чефоновой изумляет. Мы видим, хм, девушку из тех, которые обычно встречают гостей на международных форумах. Так и должен выглядеть директор музея-диорамы? Не нашлось никого больше? Социальные сети дамы тоже не особо намекают на то, что женщина знает хоть что-то об истории и битве под Прохоровкой. Там совсем другие ориентиры. Личностный рост, тусовки, все дела. И как же Елена Чефонова контрастирует с прошлым директором музея Марией Кугиной. Или я опять придираюсь?

Фото: РИА «Новости»

Но смотрите: директор музея-диорамы Елена Анатольевна Чехонова окончила Белгородский государственный институт культуры и искусств. Затем несколько лет возглавляла управление культуры и кинофикации администрации Ракитянского района. Ну и так далее в том же духе.

При этом белгородские паблики пестрят историями о том, кто на самом деле Чехонова и как пробивала себе дорогу. Сплетни пересказывать не буду. Замечу лишь: «По плодам их узнаете их…»

Если у нас осталась хоть капля самоуважения, если мы говорим о памяти и своих дедах и прадедах хотя бы чуточку искренне, а у кафкианской бюрократии сохранилась хотя бы толика здравого смысла, то наказана будет не только директор музея-диорамы, но и те, кто назначал ее. Достало терпеть это позорище!

Фото: РИА «Новости»

И ведь уверен, что такая ситуация не только в музее-диорама «Курская битва», не только в Белгороде, но и по всей стране, где в музеи, и не только, вообще в государственные структуры на руководящие должности, пришли безграмотные, наглые «эффективные менеджеры», понимающие, что основные бабки сейчас в государственном секторе.

Мы живем на промежуточном уровне, под властью любовниц, любовников и представителей эскорта (мужчин и женщин), которые присосались к кормушке своими губищами и хоботками и, похоже, никак не насытятся. «Да ты лопнешь, деточка!» Нет, не лопнут, пока их не погонят вон. Так когда уже, а? И сколько еще можно терпеть этот позор?!