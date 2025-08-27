С сентября россиян ждут изменения в работе поликлиник

С 1 сентября обязанности врачей смогут исполнять фельдшеры и акушеры

Обязанности врачей в России с 1 сентября смогут выполнять фельдшеры и акушеры. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на приказ Минздрава.

В случае нехватки врачей их полномочия делегируют, а главный врач получил право поручить отдельные функции лечащего врача акушеру или фельдшеру. Первые смогут оказывать первичную помощь в здравпунктах и поликлиниках, а также работать в выездных бригадах скорой помощи.

Под нехваткой специалистов с высшим образованием понимается недостаточная укомплектованность либо неукомплектованность медорганизации профильными специалистами: врачами общей практики, педиатрами, терапевтами и акушерами-гинекологами.

Профессор Финансового университета Александр Сафонов отметил, что подобную практику также ранее ввели в Китае.

«Надо оговориться, что ни акушер, ни фельдшер не смогут оказывать весь спектр услуг полноценно, поскольку уровень врача выше. Но получить неотложные манипуляции силами акушеров и фельдшеров — лучше, чем ничего», — отметил он.

Ранее медиков-целевиков за отказ от отработки предложили обязать платить трехкратную компенсацию.