С российского рынка могут пропасть дешевые шины

«Известия»: до трети дешевых шин может пропасть с российского рынка

С российского авторынка может исчезнуть до 30% самых дешевых шин. Об этом сообщили «Известия» .

Минпромторг предложил правительству запретить резину для автомобилей, в которой содержится большое число ароматических полициклических углеводородов, которые выделяются при износе покрышек в виде токсичной пыли.

По плану ведомства мера направлена на поддержку отечественных производителей и защиту здоровья граждан. Однако экономисты считают, что россияне начнут массово переходить на шины, уже бывшие в употреблении.

«Может подорожать резина в бюджетном сегменте из-за замены компонентов, что приведет к изменению технологических параметров производства и росту себестоимости», — заявил эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

