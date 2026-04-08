Юрист Асанова предупредила, что за шины, не соответствующие сезону, будут штрафовать
Юрист по гражданским делам, член Ассоциации юристов России Карина Асанова сообщила, что за использование автомобильных шин, не соответствующих сезону, предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Об этом написала «Газета.Ru».
Требование своевременно менять шины действует с 2023 года. В зимний период (декабрь, январь, февраль) запрещено использовать летние шины, а в летний (июнь, июль, август) — зимние с шипами. Если используются шипованные шины, зимой необходимо устанавливать их на все колеса, сообщило URA.RU.
Инспектор может потребовать устранить причины привлечения к ответственности: летом — снять шипованную резину, зимой — заменить летнюю на зимнюю. Штраф выписывают за эксплуатацию автомобиля в запрещенных условиях. Если требование будет проигнорировано и водитель не покажет автомобиль в установленный срок, то регистрация автомобиля в ГИБДД может быть прекращена до смены шин.
С началом весны на российских трассах усилился контроль ГИБДД — инспекторы обращают внимание на различные нарушения, включая не соответствующие сезону шины.