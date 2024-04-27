С подходами по достижению целей послания Путина определятся в мае | 360°

Общество 27 апреля 2024, 13:59 С подходами по достижению целей послания Путина определятся в мае Путин: проекты развития России обсудят в мае

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Проекты для развития России обсудят в мае на совместном заседании Госсовета и Совета по национальным проектам. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам.

Глава государства пояснил, что сейчас кабмин вместе с субъектами федерации готовят национальные проекты. Их нужно будет утвердить до конца 2024 года.

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В мае, уточнил он, текущие результаты этой работы обсудят на совместном заседании Государственного совета и Совета по национальным проектам.

«Определимся с основными подходами по достижению целей, о которых было сказано в послании», — добавил Путин.

Также глава государства отметил, что поступательное развитие экономики страны позитивно отражается на федеральном бюджете. Его доходы существенно превышают уровни 2023 года.

«За первый квартал ненефтегазовые поступления увеличились на 43%, а в целом доходы федерального бюджета за три месяца выросли более чем в полтора раза по сравнению с прошлым годом», — привел пример Путин.

Это, по его словам, показывает, что дефицит бюджета становится меньше. И на фоне этого, подчеркнул глава государства, можно уверенно говорить о формировании солидной базы для роста бюджетных доходов на всем шестилетнем горизонте.

«Вместе с тем, конечно, я считаю, нужно на этот период сохранить умеренный, консервативный подход к планированию бюджета», — заметил президент