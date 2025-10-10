«С паразитирующих нужно требовать»: о чем на самом деле инициатива по взносам в ФОМС

Предложение председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко собирать с неработающих россиян по 45 тысяч в год на ОМС в целом правильное, если затронет граждан, находящихся в неформальной занятости. Об этом в беседе с 360.ru сказал политолог, руководитель аналитического центра «Акценты» Антон Чаблин.

По его словам, фонд ОМС действительно сталкивается с серьезными финансовыми проблемами из-за собираемости платежей. Однако необходимо уточнить, кого именно в обязательном порядке планируют облагать платежами: абсолютно всех неработающих или именно тех, кто находится в серой зоне экономики.

«Конечно, с людей, паразитирующих на государстве, нужно требовать», — отметил Чаблин.

Политолог подчеркнул, что среди неработающих россиян есть и те, кто не может работать по каким-либо объективным причинам. Речь идет о людях, попавших в трудную жизненную ситуацию. На них, по словам собеседника 360.ru, не следует распространять такие платежи.