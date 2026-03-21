С мая вступит в силу обновленный ГОСТ на бритвы

С 1 мая 2026 года в России вступает в силу обновленный ГОСТ на бритвы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Росстандарта, документ создан для замены стандарта, который действовал более 20 лет.

Он систематизирует и унифицирует требования к бритвенным системам, ведь за эти годы ассортимент таких систем значительно расширился, а технологии производства улучшились.

Новый ГОСТ регулирует безопасные бритвенные системы для влажного бритья, включая их компоненты: ручки-держатели, лезвия, кассеты и аксессуары для удобства использования, такие как подставки или держатели для бритв. Документ также охватывает средства защиты от порезов.

Бритвенные системы должны быть прочными и устойчивыми к слабощелочной среде, а лезвия и кассеты — выдерживать повышенную влажность воздуха во время использования.

