С какими болезнями не пустят за руль с 1 сентября: главное о противопоказаниях

Обновленный список противопоказаний к вождению вступит в силу с 1 сентября

В России с 1 сентября вступит в силу обновленный перечень медицинских противопоказаний к вождению. Распоряжение правительства утвердили в апреле 2025 года.

В новый список к психическим расстройствам добавили общие нарушения психологического развития и болезни глаз: ахроматопсию заменили на аномалии цветового зрения.

Обновленный список медицинских противопоказаний к вождению привели в соответствие переизданием Международной классификации болезней.

Ранее ассистент кафедры административного права и процесса имени Попова МГЮА имени Кутафина Тургунбой Зокиров предупредил, что водителей с депрессией могут лишить прав.

Он уточнил, что противопоказанием считается не «депрессивное расстройство поведения», а «депрессивный эпизод» и «рекуррентное депрессивное расстройство».