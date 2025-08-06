С какими болезнями не пустят за руль с 1 сентября: главное о противопоказаниях

В России с 1 сентября вступит в силу обновленный перечень медицинских противопоказаний к вождению. Распоряжение правительства утвердили в апреле 2025 года.
В новый список к психическим расстройствам добавили общие нарушения психологического развития и болезни глаз: ахроматопсию заменили на аномалии цветового зрения.
Обновленный список медицинских противопоказаний к вождению привели в соответствие переизданием Международной классификации болезней.
Ранее ассистент кафедры административного права и процесса имени Попова МГЮА имени Кутафина Тургунбой Зокиров предупредил, что водителей с депрессией могут лишить прав.
Он уточнил, что противопоказанием считается не «депрессивное расстройство поведения», а «депрессивный эпизод» и «рекуррентное депрессивное расстройство».
Акция «Собери ребенка в школу» началась во Фрязине
Дорожные ограждения отремонтировали в 8 округах Подмосковья
Занятие по безопасности дорожного движения прошло в детском саду во Фрязине
Ремонт железнодорожной станции Большая Волга начался в Дубне
Производство инновационных огнеупорных дверей для лифтов запустили в Мытищах
Мост через реку Торгошу в Сергиево-Посадском округе отремонтируют в 2025 году
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте