Депрессия может стать причиной лишения водительских прав в России

Российские водители, имеющие депрессию, могут лишиться водительских прав. Об этом в разговоре с Агентством городских новостей «Москва» заявил ассистент кафедры административного права и процесса имени Попова МГЮА имени Кутафина Тургунбой Зокиров.

Юрист напомнил, что, согласно российскому законодательству, основанием для прекращения права на управление транспортными средствами могут стать три причины — истекший срок действия удостоверения, медицинские противопоказания или соответствующее решение суда.

«В случае с депрессией актуально именно медицинское противопоказание. Важен точный медицинский диагноз. В действующих и вступающих в силу с сентября 2025 года правилах правительства РФ значатся конкретные расстройства настроения из международной классификации болезней (МКБ-10)», — отметил Зокиров.

Эксперт уточнил, что управление автомобилем не запрещено при диагнозе «депрессивное расстройство поведения». Противопоказаниями являются только «депрессивный эпизод» и «рекуррентное депрессивное расстройство». Юрист напомнил, что многие антидепрессанты, влияющие на нервную систему, могут иметь побочные эффекты, что делает вождение автомобиля небезопасным.

Ранее в Госдуме приняли закон, согласно которому водителей будут обследовать для выявления новых дополнительных медицинских ограничений к управлению автомобилем.