С февраля в России проиндексируют более 40 социальных выплат

В Российской Федерации с 1 февраля проиндексируют более 40 социальных выплат. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

Премьер-министр подписал постановление, согласно которому выплаты гражданам проиндексируют на 9,5%.

Речь идет о пособиях и компенсациях, которые, в частности, полагаются Героям России, людям с инвалидностью, ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий и Героям Труда.

Каждый год будут индексировать ежемесячную выплату по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами детства I группы. Такое поручение ранее дал президент Владимир Путин. Раньше эти суммы были фиксированными.

Материнский капитал на первого ребенка составит более 690 тысяч рублей, а на второго и последующих достигнет 912 тысяч.

Экономист Людмила Иванова-Швец ранее сообщила, что маткапитал можно использовать для покупки специального оборудования для ребенка с инвалидностью или накопления пенсии одного из родителей.