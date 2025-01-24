Экономист Иванова-Швец: маткапитал можно тратить на оборудование детям-инвалидам
Экономист Людмила Иванова-Швец рассказала, в каких целях можно использовать материнский капитал. Самый частый вариант — улучшение жилищных условий, отметила эксперт в беседе с «Газетой.ru».
Она также рассказала, что средства порой применяют для приобретения специального оборудования для ребенка с инвалидностью и накопления пенсии одного из родителей.
«Также можно потратить капитал на оплату образования детей, ежемесячные выплаты на детей до трех лет семьям с низкими доходами», — сообщила специалист.
По ее словам, если финансовое состояние семьи позволяет, стоит подождать и подумать о создании финансовой подушки на будущее, добавил сайт KP.RU.