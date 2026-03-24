С депутатом Госдумы Юрием Швыткиным простятся в двух городах

Прощание с депутатом пройдет в Москве и Красноярске

Заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина похоронят в Красноярске, а церемонии прощания пройдут в двух городах. Об этом пресс-секретарь депутата Любовь Кауфман сообщила РИА «Новости» .

Швыткин занимал пост заместителя председателя комитета Госдумы по обороне. Он представлял в парламенте Красноярский край, участвовал в подготовке и принятии законопроектов, которые касались укрепления суверенитета России, а также социальной поддержки граждан.

«Прощание будет в Москве и Красноярске. Похороны — в Красноярске», — сказала Кауфман.

Дату и время церемоний прощания сообщат дополнительно.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Юрий Швыткин скоропостижно скончался на 61-м году жизни.