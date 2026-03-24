Скоропостижно скончался зампред комитета Госдумы по обороне Швыткин

«Скоропостижно ушел из жизни наш коллега Юрий Николаевич Швыткин. <…> Его уход — невосполнимая утрата. Нам всем он запомнится скромным, отзывчивым и надежным товарищем», — заявил он.

Володин сообщил, что Швыткин избрался в Госдуму седьмого и восьмого созывов от Красноярского края. В комитете по обороне депутат отвечал за поддержку военнослужащих, зная об их проблемах на собственном опыте — являлся боевым офицером, участвовал добровольцем в СВО, имел множество наград, в том числе три ордена Мужества и орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Швыткин родился 24 мая 1965 года в Красноярске. Служил в 76-й гвардейской (Псковской) воздушно-десантной дивизии, затем в органах внутренних дел. Командовал СОБР Управления по борьбе с организованной преступностью и ОМОН Красноярского края, участвовал в боевых действиях в Чечне.