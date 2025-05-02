С 5 мая вступит в силу новый порядок оплаты коммуналки для владельцев долей

В России с 5 мая вступит в силу новый порядок оплаты коммунальных услуг для владельцев долей в жилых помещениях. Об этом сообщило Ura.ru .

Ситуацию с новой оплатой прояснил управляющий партнер юридической компании «ЭНСО» Алексей Головченко. Он рассказал, что ранее совладельцы договаривались об оплате частями самостоятельно. С 5 мая управляющие компании будут автоматически рассчитывать суммы пропорционально долям.

«Например, если у вас 50% квартиры, вы будете платить половину общих расходов. Это упрощает процесс расчета и оплаты, а также избавляет от необходимости делить счета вручную», — отметил эксперт.

Долги по коммуналке теперь будут привязаны к конкретному собственнику.

Ранее россиянам рассказали, как платить меньше за коммуналку. Экономить предложили на мытье посуды — купить посудомоечную машину. А также на освещении — приобрести энергосберегающие лампы.