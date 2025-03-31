Россиянам рассказали, как платить меньше за коммуналку

Россиянам предложили приобрести посудомоечную машину и энергосберегающие лампы, чтобы сэкономить на оплате услуг ЖКХ. Такие рекомендации озвучил в беседе с РИА «Новости» зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Парламентарий отметил, что оплата ЖКХ является одной из самых значительных статей расходов для многих россиян. При этом существует несколько безотказных способов, как уменьшить сумму в квитанциях.

Колунов предложил установить в доме энергосберегающие лампы. Это позволит сократить расходы на электричество в четыре раза. Он отметил, что светодиодные лампочки стоят намного дороже обычных, но при этом потребляют в 8-10 раз меньше энергии и служат в среднем пять лет. Еще одна статья расходов для семейного бюджета — плата за воду.

«Задумайтесь о приобретении посудомоечной машины. По статистике она тратит в два-три раза меньше воды, чем при мытье посуды в раковине», — пояснил депутат.

Третий совет касается энергоэффективности бытовой техники. Колунов рассказал, что выгоднее покупать ее, выбирая класс А. Помимо этого, при уходе из дома необходимо выключать все приборы из сети, кроме холодильника. Если оставить, то они продолжат потреблять электроэнергию.

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