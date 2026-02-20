С 23 Февраля. Студентки МГИМО подарили одногруппникам Rolex и пачки наличных

Студенты распаковали подарки прямо в аудитории. Каждый из них получил часы. Судя по характерному двухцветному безелю и дизайну браслета, речь может идти о модели GMT-Master II, известной среди коллекционеров как Pepsi.

На видео заметен пятирядный браслет Jubilee, который часто идет в комплекте именно с этой моделью, либо классический трехрядный Oyster с полированным центральным звеном.

Если часы оригинальные, то цена на такую модель у официальных дилеров (хотя их практически невозможно купить без очереди) начинается примерно от $11 тысяч. На вторичном рынке за них просят от $20 тысяч до $25 тысяч и выше — в зависимости от состояния и года выпуска.

Дополнением к дорогим аксессуарам стали внушительные пачки наличных, аккуратно уложенные в те же подарочные пакеты.

