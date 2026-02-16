Психолог Чепалов призвал не дарить «шаблонные» подарки на 23 Февраля без учета индивидуальных особенностей мужчины

По его словам, важно понимать, что подарок — это не просто вещь, а сообщение, которое может быть неправильно истолковано. Ошибка — дарить «шаблонные» подарки без учета индивидуальных особенностей человека. Такие подарки могут восприниматься как обезличивание.

Еще одна болезненная категория — подарки с оценкой или скрытым посланием. Это могут быть вещи, которые как будто намекают, что с человеком что-то не так. Например, абонемент в спортзал, если он не был запрошен, или книга про «успех» могут считываться как критика, замаскированная под заботу.

Отдельно психолог упомянул о «подарках-обязанностях». Это вещи, которые требуют от получателя дополнительных усилий или времени, но не обсуждались заранее. Например, сложная техника без интереса к ней может вызвать не радость, а напряжение и чувство долга.

Также могут вызвать неприятные эмоции слишком дорогие подарки, особенно если уровень близости в паре или семье этому не соответствует. Такие подарки могут восприниматься как попытка «купить» отношения или поставить человека в зависимое положение.

Родион Чепалов подчеркнул, что главный совет — задавать себе вопрос: насколько я понимаю этого человека и насколько я готов быть в контакте с ним, а не просто выполнить ритуал. Тогда подарок будет воспринят с благодарностью.