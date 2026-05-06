С 1 сентября разрешат сохранять мобильный номер при переезде и смене тарифа

С 1 сентября россияне смогут сохранять свой мобильный номер при переезде в иной регион и подключении местного тарифного плана. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства.

«С 1 сентября граждане смогут сохранять свой номер мобильного телефона при переезде в другой регион», — заявили в кабмине.

Соответствующее постановление уже подписали. Чтобы перенести номер в другой регион, абоненту потребуется подать оператору заявление.

Оформить заявку можно как лично, так и удаленно — через официальный сайт своего оператора, сайт оператора базы перенесенных номеров либо через портал «Госуслуги».

«Сейчас при переезде из одного региона в другой абонент, сохраняя свой номер телефона, продолжает пользоваться прежним тарифным планом, что делает в ряде случаев звонки абонентам нового региона существенно дороже», — подчеркнули в пресс-службе правительства.

В кабмине добавили, что сохранить свой номер при переезде можно будет даже при смене оператора — это особенно актуально, если на новом месте нет сетей прежнего провайдера.

В январе стало известно, что крупнейшие мобильные операторы перестали маркировать звонки из крупных банков. Это связано с тем, что банки не заключили с операторами договор.